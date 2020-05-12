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12:33   12 Мая 2020
Политика

Biocad начала испытания препарата от COVID-19 в России

Biocad начала испытания препарата от COVID-19 в России

Препарат от коронавируса российского производства начали испытывать 11 центров клинических исследований, сообщили в пресс-службе биотехнологической компании Biocad.

С момента начала проведения испытаний врачи уже сообщили о положительной динамике у пациентов с COVID-19 средней тяжести. Об этом информирует РИА Новости.

Смертность от инфекции ассоциируется с повышением уровня интерлейкина-6. Изначально разрабатываемый для лечения ревматоидного артрита левилимаб — это отечественный оригинальный ингибитор интерлейкина-6.

"На 12 мая 2020 года к клиническим испытаниям российского препарата с МНН-левилимаб подключились уже 11 медицинских центров", — сообщили в пресс-службе.

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Автор: Василий Пименов
#россия #вакцина #коронавирус #COVID-19

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