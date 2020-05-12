Беглов заявил, что в больнице Святого Георгия удалось избежать большого количества жертв

Многих жертв удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженности, проявленных врачами и медсестрами в больнице Святого Георгия, где недавно произошел пожар. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма", — обозначил он.

Ранее РИА Новости сообщили об открытом горении в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуировали 150 человек.