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Беглов заявил, что в больнице Святого Георгия удалось избежать большого количества жертв

Беглов заявил, что в больнице Святого Георгия удалось избежать большого количества жертв

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12:07   12 Мая 2020
Политика

Беглов заявил, что в больнице Святого Георгия удалось избежать большого количества жертв

Беглов заявил, что в больнице Святого Георгия удалось избежать большого количества жертв

Многих жертв удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженности, проявленных врачами и медсестрами в больнице Святого Георгия, где недавно произошел пожар. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма", — обозначил он.

Ранее РИА Новости сообщили об открытом горении в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуировали 150 человек.

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Автор: Василий Пименов
#беглов #коронавирус

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