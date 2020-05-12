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11:46   12 Мая 2020
Армия

Взрыв прогремел на маршруте следования совместного патруля России и Турции в Сирии

Взрыв прогремел на маршруте следования совместного патруля России и Турции в Сирии

Самодельное взрывное устройство сработало на пути следования российско-турецкого совместного патруля по трассе М-4 в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Пострадавших в результате взрыва нет. По словам очевидцев, это могло быть самодельное взрывное устройство, или ручная противотанковая граната. 

Совместный российско-турецкий патруль отправился сегодня из населенного пункта Ат-Тронбе и должен проследовать до окраины населенного пункта Ариха по трассе М-4. 

Перед началом патрулирования российские военные полностью продезинфицировали турецкую военную технику, прибывшую на подконтрольную САА территорию Сирии. 

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Автор: Илья Романович
#россия #сирия #турция #взрыв #патрулирование

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