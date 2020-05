Взрыв прогремел на маршруте следования совместного патруля России и Турции в Сирии

Самодельное взрывное устройство сработало на пути следования российско-турецкого совместного патруля по трассе М-4 в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Пострадавших в результате взрыва нет. По словам очевидцев, это могло быть самодельное взрывное устройство, или ручная противотанковая граната.

#Syria #Idlib#Turkish-#Russia|n vehicles were targeted on the M4 highway during a patrol mission: some say it was an IED, others say it was an RPG. pic.twitter.com/asQZRUwujT