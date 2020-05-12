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 Российские врачи зафиксировали 107 летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за сутки

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Беглов заявил, что в больнице Святого Георгия удалось избежать большого количества жертв

Беглов заявил, что в больнице Святого Георгия удалось избежать большого количества жертв

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11:44   12 Мая 2020
Общество

Беглов поручил провести проверку всех стационаров Петербурга после пожара

Беглов поручил провести проверку всех стационаров Петербурга после пожара

Необходимо провести проверку всех стационаров Санкт-Петербурга после пожара в больнице Святого Георгия, где погибли люди, об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Поучение Беглов озвучил на совещании с главами силовых ведомств города. Специалистам предстоит проверить исправность медицинского оборудования, а также состояние противопожарной безопасности и готовности путей эвакуации тяжелых больных.

Пожар в реанимации больницы Святого Георгия в Петербурге произошел утром 12 мая. Как сообщили в МЧС, в отделении находились пациенты с подтвержденным коронавирусом. Врачи и медперсонал проявили мужество и спасали пациентов из огня. В результате пожара погибли пять человек, передают "Невские новости".

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Автор: Юлия Яковлева
#пожар #санкт-петербург #беглов

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