Беглов поручил провести проверку всех стационаров Петербурга после пожара

Необходимо провести проверку всех стационаров Санкт-Петербурга после пожара в больнице Святого Георгия, где погибли люди, об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Поучение Беглов озвучил на совещании с главами силовых ведомств города. Специалистам предстоит проверить исправность медицинского оборудования, а также состояние противопожарной безопасности и готовности путей эвакуации тяжелых больных.

Пожар в реанимации больницы Святого Георгия в Петербурге произошел утром 12 мая. Как сообщили в МЧС, в отделении находились пациенты с подтвержденным коронавирусом. Врачи и медперсонал проявили мужество и спасали пациентов из огня. В результате пожара погибли пять человек, передают "Невские новости".