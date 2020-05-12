Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поручил провести проверку всех стационаров Петербурга после пожара

Беглов поручил провести проверку всех стационаров Петербурга после пожара

 Российские врачи зафиксировали 107 летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за сутки

Российские врачи зафиксировали 107 летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за сутки
Беглов заявил, что в больнице Святого Георгия удалось избежать большого количества жертв

Беглов заявил, что в больнице Святого Георгия удалось избежать большого количества жертв

 Немецкий регулятор до 24 мая решит, должен ли "Северный поток — 2" отвечать директиве ЕС

Немецкий регулятор до 24 мая решит, должен ли "Северный поток — 2" отвечать директиве ЕС
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
Беглов поручил провести проверку всех стационаров Петербурга после пожара

Беглов поручил провести проверку всех стационаров Петербурга после пожара

 Российские врачи зафиксировали 107 летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за сутки

Российские врачи зафиксировали 107 летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за сутки
Беглов заявил, что в больнице Святого Георгия удалось избежать большого количества жертв

Беглов заявил, что в больнице Святого Георгия удалось избежать большого количества жертв

 Немецкий регулятор до 24 мая решит, должен ли "Северный поток — 2" отвечать директиве ЕС

Немецкий регулятор до 24 мая решит, должен ли "Северный поток — 2" отвечать директиве ЕС
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
11:03   12 Мая 2020
Общество

Российские врачи зафиксировали 107 летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за сутки

Российские врачи зафиксировали 107 летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за сутки

Всего 2116 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус скончались в России, сообщили в оперштабе.

Положительный результат теста на COVID-19 в России получили 232 тысячи человек. Российские специалисты провели 5,8 млн тестов на обнаружение коронавируса среди жителей страны. Почти половину всех подтвержденных случаев заболевания новым типом пневмонии врачи зафиксировали в Москве.

Режим самоизоляции действует в России с 30 марта. Некоторые регионы РФ сохранят ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции до конца весны. Следить за течением нового типа пневмонии в РФ можно на специальном государственном портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...