Российские врачи зафиксировали 107 летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за сутки

Всего 2116 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус скончались в России, сообщили в оперштабе.

Положительный результат теста на COVID-19 в России получили 232 тысячи человек. Российские специалисты провели 5,8 млн тестов на обнаружение коронавируса среди жителей страны. Почти половину всех подтвержденных случаев заболевания новым типом пневмонии врачи зафиксировали в Москве.

Режим самоизоляции действует в России с 30 марта. Некоторые регионы РФ сохранят ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции до конца весны. Следить за течением нового типа пневмонии в РФ можно на специальном государственном портале стопкоронавирус.рф.