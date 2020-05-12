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Беглов заявил, что в больнице Святого Георгия удалось избежать большого количества жертв

Беглов заявил, что в больнице Святого Георгия удалось избежать большого количества жертв

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11:00   12 Мая 2020
Общество

Беглов прибыл в петербургскую больницу Святого Георгия после пожара

Беглов прибыл в петербургскую больницу Святого Георгия после пожара

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл в больницу Святого Георгия, где накануне разгорелся пожар.

Инцидент произошел утром, 12 мая, в реанимационном отделении, где находились пациенты с коронавирусом. В результате произошедшего погибли пять человек. Спасатели полностью потушили огонь в больнице на Северном проспекте. Всего в реанимации лежали 19 пациентов. Из учреждения были эвакуированы 150 человек. Медицинский персонал сделал все возможное, чтобы спасти пациентов.

В связи с эпидемиологической опасностью тушившие пожар спасатели пройдут дезинфекцию. На место происшествия уже прибыли главный прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, заместитель генпрокурора РФ Алексей Захаров и глава города Александр Беглов, пишут "Невские новости".

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Автор: Ирина Большунова
#пожар #петербург #беглов

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