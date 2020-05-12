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11:00   12 Мая 2020
Общество

Биолог объяснил, почему не у всех пациентов с COVID-19 формируется сильный иммунитет

Биолог объяснил, почему не у всех пациентов с COVID-19 формируется сильный иммунитет

Сильный и продолжительный иммунитет формирует лишь у 8% пациентов с коронавирусной инфекцией, нередко самый устойчивый иммунитет получают пациенты, у которых течение болезни было тяжелым, заявила профессор Школы системной биологии Анча Баранова.

"У нас есть люди, которые переболели, у них была температура и кашель, но у них нет антител к коронавирусу", — заявила Баранова.

Она также подчеркнула, что такие пациенты избавились от инфекции при помощи интерферонов, которые выработались в организме человека в ответ на вирус. По словам Барановой, напротив этой группы людей находятся пациенты с большим количеством антител и хорошим иммунитетом. Таких людей тоже около 8%, отметила биолог.

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Автор: Яна Либерман
#сша #биолог #коронавирус

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