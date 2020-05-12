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 NRK: Норвежцы испугались реакции России на новый американский радар

NRK: Норвежцы испугались реакции России на новый американский радар
12:12   12 Мая 2020
Весь мир

NRK: Норвежцы испугались реакции России на новый американский радар

NRK: Норвежцы испугались реакции России на новый американский радар

Жители и власти норвежского рыбацкого городка Варде обеспокоены и напуганы модернизацией местной радиолокационной системы новым американским оборудованием.

Как пишет норвежское издание NRK, население города считает работы американцев по модернизации радара провокацией против России и боится, что в случае конфликта их городок подвергнется бомбардировкам.

«Радар — это заноза в глазу России, — заявил журналистам мэр муниципалитета Варде Эрьян Йенсен. — Я-то сам не беспокоюсь, но я общаюсь со многими людьми и знаю их тревоги. И причиной тому — происходящее вокруг нас».

Как отмечается, жизнь в рыбацком городке протекала спокойно, пока на минувших выходных к его берегу не подошел американский спецтранспорт – грузовой корабль Ocean Freedom, прибывший из Портленда в штате Мэн. Набережная Варде впервые за всю историю города была перекрыта высоким металлическим забором, а порт был оцеплен, при этом была вставлена военная и гражданская охрана. Спецтранспорт, следовавший через центр города, сопровождали полицейские автомобили с мигалками. Многим местным жителям все это не понравилось

«Я всего боюсь. Мы живем так близко к России [в 28 километрах от границы, — прим. ред.], и сейчас идет чуть ли не полноценная война. Это угроза всему нашему городку. Просто ужасно», — пожаловался журналистам Стиг Нильсен.

Другой горожанин – Асле Кристиансен – заявил, что сомневается в законности строительства, так как под новым американским радаром живут две тысячи человек.

«Ума не приложу, как нам спасать жизни и здоровье людей, если что-то случится. И к тому же мы ничего не получаем взамен. Куда ни кинь, я вижу сплошь недостатки, — отметил он. — От него всему нашему сообществу одна угроза. Смотришь на это все и расстраиваешься».

Также свои опасения журналистам высказал и Ронни Бьерклунд, живущий в 200 километрах от радара.

«Во-первых, это провокация против наших восточных соседей. Во-вторых, если что-то пойдет не так, бомбить-то будут нас. Мы — цель для бомбардировок. Это вовсе не здорово», — сказал Бьерклунд

Норвежцы испугались реакции России на новый американский радар

При этом издание напоминает, что расположенная в Варде радиолокационная система уже становилась объектом внимания России. Девять бомбардировщиков ВВС РФ, совершая пролет над Баренцевым морем в 2017 году, уже подлетали к ней настолько близко, что вполне могли нанести ракетный удар. Эта ситуация повторялась и в 2018 году, тогда 11 бомбардировщиков строем пролетели над Баренцевым морем, развернувшись лишь у самых воздушных границ Норвегии.

По словам мэра Йенсена, он ожидает, что норвежское Минобороны в связи со всем происходящим примет соответствующие меры – обеспечит план эвакуации мирного населения и усилит безопасность радиолокационной системы. Также градоначальник добавил, что оборонное ведомство поставлено в известность о тревогах жителей Варде, более того, их озабоченность ситуацией разделяет министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, у которого налажен контакт с муниципалитетом города.

В то же время старший советник Минобороны Марита Исаксен Вангберг говорит, что работы по модернизации радара в Варде идут в полном соответствии с планом и в тесном сотрудничестве с местными властями. По ее словам, данная радиолокационная система вносит существенный вклад в свою область, исключительно важную для национальных интересов Норвегии.

«С модернизацией системы цели и задачи радара не изменятся. Таким образом, ничто не предвещает ни нагнетание военной напряженности на севере, ни угрозу для Варде», — подчеркивает Вангберг.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #модернизация #общество #радар #весь мир #норвегия #радиолокационная станция

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