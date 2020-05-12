Немецкий регулятор до 24 мая решит, должен ли "Северный поток — 2" отвечать директиве ЕС

Немецкий регулятор до 24 мая вынесет окончательный вердикт по проекту российского газопровода "Северный поток — 2" и Газовой директиве Евросоюза. Об этом заявили в пресс-службе.

Решение планируют вынести не позднее 24 мая этого года, передает ТАСС.

Федеральное сетевое агентство ФРГ в январе приняло заявки от двух компаний на выведение труб газопроводов "Северного потока" и "Северного потока — 2" из-под действия измененной Газовой директивы Евросоюза. Издание Handelsblatt передает, что регулятор намеревается отказать в выведении проекта "Северного потока — 2" из-под обновленных правил.