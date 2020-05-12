Оперштаб сообщил о 10 899 случаях COVID-19 в РФ за последние сутки

Более 10 000 случаев коронавирусной инфекции выявлено в 83 регионах России за последние сутки, сообщили в оперштабе.

Коронавирус выявлен активно у контактных лиц без клинических проявлений заболевания в 4704 случаях. Выписаны 3711 человек.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано более 221 000 случаев COVID-19. Более 39 000 пациентов полностью выздоровели.

Благодаря мерам, принимаемым правительством, в России сохраняется относительно низкий уровень заболеваемости.

Наиболее эффективно зарекомендовал себя режим самоизоляции.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о проведении более 5,8 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Под наблюдением находятся 251 тысяча человек.