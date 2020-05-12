Следком возбудил уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия

СК РФ расследует дело о гибели пяти человек при пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге. Возгорание случилось в реанимационном отделении медицинского учреждения, где находились пациенты с выявленным COVID-19.

Пожар, по предварительной версии, мог возникнуть из-за короткого замыкания, сообщает ГУ МЧС по городу. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося, на место ЧП прибыло руководство СКР по региону и следователи.

Расследование уголовного дела по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Спасатели во время пожара провели эвакуацию 150 человек, в настоящее время огонь полностью ликвидирован.