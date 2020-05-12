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10:36   12 Мая 2020
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Следком возбудил уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия

Следком возбудил уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия

СК РФ расследует дело о гибели пяти человек при пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге. Возгорание случилось в реанимационном отделении медицинского учреждения, где находились пациенты с выявленным COVID-19.

Пожар, по предварительной версии, мог возникнуть из-за короткого замыкания, сообщает ГУ МЧС по городу. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося, на место ЧП прибыло руководство СКР по региону и следователи. 

Расследование уголовного дела по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Спасатели во время пожара провели эвакуацию 150 человек, в настоящее время огонь полностью ликвидирован. 

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Автор: Василий Пименов
#пожар #санкт-петербург #ск #уголовное дело

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