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10:30   12 Мая 2020
Экономика

Сбербанк заявил о снижении ипотечной ставки

Сбербанк заявил о снижении ипотечной ставки

Ставка по ипотечному кредиту уменьшится на 0,3% в случае онлайн-регистрации сделки недвижимости , сообщили представители Сбербанка.

Желающие получить скидку в 0,3 процентного пункта должны будут воспользоваться услугой "Электронной регистрации". Предложение кредитной организации действует с 12 мая по 30 июня 2020 года.

При покупке жилья с помощью сервиса "ДомКлик" размер скидки увеличится еще больше. Ипотечная ставка будет на 0,6% меньше. Изменения распространяются и на льготные программы господдержки. Минимальная ставка для семей с детьми достигнет 4,7%, рассказали в Сбербанке.

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Автор: Яна Либерман
#ставки #ипотека #сбербанк

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