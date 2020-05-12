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10:27   12 Мая 2020
Общество

Синоптики прогнозируют неоднородное лето в России

Синоптики прогнозируют неоднородное лето в России

Предстоящее лето будет теплым, но возможно ухудшение погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Среднемесячная температура в июне ожидается выше нормы в восточной части юга России и Северного Кавказа, а также на севере Урала, Сибири и в Туве. В европейской части РФ температура воздуха будет стабильной. Выше климатической нормы может быть в Хабаровском крае и на Камчатке.

В августе на большей части европейской территории температура ожидается выше. Последний месяц лета может быть теплым на юге Северо-Западного региона, на севере Якутии, Чукотки и в Магаданской области, передает "Российская газета".

В Петербурге и Московской области введен обязательный режим ношения масок и перчаток в общественных местах. Подробная информация о распространении коронавируса и ограничительных мерах размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #погода #вильфанд

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