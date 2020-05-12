Депутат бундестага ФРГ заявил о необходимости снять санкции в отношении Крыма

Необходимость полностью снять введенные в отношении Крыма санкции, а также восстановить международные связи с крымским регионом обозначил депутат бундестага ФРГ, член международного комитета Вальдемар Гердт.

Политик подчеркнул, что в условиях новой реальности пандемии коронавируса меняется и вся система международных отношений. Об этом информирует "Прайм". Гердт отметил важность создания некого пространства безопасности, где не будет места санкциям, а также заявил, что международный комитет работает над отменой санкций в отношении России и Крыма.

Сейчас подходящее время, чтобы снять все мешающие и блокирующие международные контакты Крыма преграды, подчеркнул Гердт.

"Сегодня уже всем очевидно, что эти санкции незначительны и не нужны", — обозначил политик.

Он резюмировал, что комитет сделает все возможное, чтобы обеспечить снятие этих санкций и преодолеть все трудности совместными усилиями.