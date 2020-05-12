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10:11   12 Мая 2020
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Российские военные в Сирии провели дезинфекцию турецкой техники

Российские военные в Сирии провели дезинфекцию турецкой техники

Военные РФ полностью дезинфицировали автоколонну из Турции, въехавшую на подконтрольную сирийской армии территорию.

Подразделение специальной обработки войск РФ провели дезинфекцию турецкой военной техники. Затем автоколонна продолжила движение в сопровождении военной полиции РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам старшего офицера войск ВС РФ в Сирии Геннадия Перегудова, обработка техники производилась с применением раствора гипохлорита кальция. После дезинфекции нескольких бронемашин, автоцистерн и автопоезда с бульдозером дезинфекции подвергся участок дороги, где стояла колонна.

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Автор: Илья Романович
#сирия #военные рф #дезинфекция

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