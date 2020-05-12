Зюганов теряет контроль над КПРФ: митинги проходят за его спиной

Число заболевших коронавирусом в РФ продолжает расти — за сутки зарегистрировано 10 899 вновь выявленных случаев. Но даже такая обстановка не помешала КПРФ созывать очередной массовый митинг в Москве. На этот раз — «За сменяемость власти!».

У КПРФ сложные отношения с коронавирусом. Сначала партия отрицала пандемию, потом признала, но все равно всю весну продолжала тащить пенсионеров на массовые сборища во время обязательной самоизоляции. Даже на 150-летие Владимира Ленина коммунисты собрались у Мавзолея, хотя, казалось бы — можно отметить и дома, Ильич уже не обидится. Тем более, некоторые партийные функционеры, участвовавшие в акциях, и сами заразились COVID-19.

Вот и 17 мая рядом с гостиницей «Метрополь» московские коммунисты хотят выступить против «президентского самовластия», «грабежа и беспредела». Ключевое слово здесь «московские», ведь все последние активистские инициативы в условиях карантина принадлежат не бессменному лидеру партии Геннадию Зюганову, а столичному крылу КПРФ во главе с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.

Коммунистический дворцовый переворот

В партии зреет раскол, который коммунисты не афишируют. Но расхождение в повестке очевидно. Например, Зюганов поддерживает меры, принятые правительством по борьбе с коронавирусной инфекцией, и даже находит их «недостаточными». А вот московское отделение, напротив, обвинило мэра Москвы Сергея Собянина в «незаконном» режиме обязательной самоизоляции.

Вот и объявленный протест 17 мая с Зюгановым не согласован. В эфире радиостанции «НСН» главу КПРФ попросили прокомментировать незаконный митинг в центре столицы. Тот был не в курсе очередной акции, организованной за его спиной, и пообещал «разобраться с ситуацией».

Можно ожидать, что московское отделение КПРФ будет и дальше демонстрировать высокую автономность и радикализм, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Зюганов теряет контроль за партией. Здоровье. Хватка уже не та. Сильная мотивация тоже отсутствует. Как отсутствует и гарантированно удерживающий бразды управления преемник. Давно уже обострился конфликт ведущих группировок. Рашкин и его компания это понимают. Партию им не отдадут, но набить цену за свою позицию намереваются», — объясняет политолог в telegram-канале.

Теперь столичные «красные» играют по правилам нового вождя Рашкина. Пока Зюганов записывает видеопоздравления с Днем Победы, самоизолировавшись в кабинете, Instagram Рашкина пестрит фотографиями с весенних митингов КПРФ. Лозунги весьма неоднозначные: например, 9 мая коммунисты под предводительством депутата развернули баннер «Подняли над Рейхстагом, поднимем и над Кремлем».

Предсказуемо, сторонники Рашкина загремели в ОВД. Ну а самого вождя спас депутатский статус.

«Уважаемые граждане, просьба разойтись и соблюдать дистанцию! В этот праздник нельзя решать политические вопросы!», — тщетно предупреждали сотрудники полиции. «Депутата не трогайте, вы что!», — отбивали Рашкина сторонники.

Красно-либеральные ценности

Радикализация КПРФ с митингами во время карантина и лозунгами «на грани фола» проходит на фоне объединения Рашкина с товарищем по популистскому подходу — блогером Алексеем Навальным. Зюганов не сторонник объединения с либералами, так что Рашкин взял зародившийся красно-навальнистский союз исключительно под свой контроль.

Все началось еще летом прошлого года во время выборов в Мосгордуму, где по методу «Умного голосования» Навального 20 депутатских мандатов из 45 получили кандидаты от КПРФ. Всего в списке блогера оказались 33 коммуниста, за которых он призывал голосовать протестный электорат. Для сравнения, в том же списке восемь «справедливороссов», три «яблочника» и один самовыдвиженец — на чьей стороне симпатии Алексея Анатольевича понять не сложно. Договоренности очевидны.

Теперь КПРФ и Навальный уже не ситуативные союзники, а стратегические, считает политолог Чеснаков.

«Коммунисты (особенно молодые, типа Бондаренко из Саратова) испытывают сильное желание получить дивиденды от радикализации в сторону риторики по типу и стилистике кампаний Навального. Их игра понятна — сподвигнуть инициаторов т.н. "умного голосования" на агитацию за КПРФ в ходе сентябрьских выборов. А может и в 2021-м», — анализирует эксперт необычный союз.

Сейчас члены КПРФ открыто поддерживают новую инициативу Навального «5 шагов», призывая россиян подписывать петицию за ее исполнение. В унисон с блогером за биткоины, коммунисты требуют раздать народу денег и отменить все налоги для малого бизнеса на год. Примечательно, что в последнем требовании КПРФ потворствует капитализму. Но, судя по всему, коронавирус оказался сильнее заветов Ленина.