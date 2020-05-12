В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за хамство

Законопроект, предусматривающий административную ответственность чиновников за хамство, внесли в Государственную думу РФ, сообщают официальные представители пресс-службы нижней палаты.

Авторы законопроекта — глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Согласно тексту сопроводительного письма, законопроект предполагает изменения в КоАП, согласно которым чиновник за хамство может быть отстранен от своей работы на год, при повторном случае — на два.

Также законопроект предусматривает штраф от 50 до 100 тыс. рублей для государственных и муниципальных служащих, и от 100 до 150 тыс. рублей — при повторном нарушении. Кроме этого законотворцы намерены изменить само понятие оскорбления.