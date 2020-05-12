Москвичи без масок и перчаток в общественных местах 12 мая получат предупреждения

Находящиеся без средств индивидуальной защиты москвичи 12 мая получат предупреждение, об этом сообщило ГКУ "Организатор перевозок".

Нарушители новой меры безопасности в период коронавируса, введенной в Москве, в первый день, 12 мая, обойдутся только предупреждением, сообщает РИА Новости.

За неисполнение обязательного масочного и перчаточного режимов в столице с 12 мая полагается штраф 4 тысячи рублей, в транспорте — 5 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Москве зарегистрировано более 115 000 случаев коронавирусной инфекции. Полностью выздоровели 17 822 пациентов.