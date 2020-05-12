Кувейт и ОАЭ готовы дополнительно снизить добычу нефти в июне

Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вслед за Саудовской Аравией заявили о готовности дополнительного сокращения нефтедобычи в июне на 80 тыс. и на 100 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Таким образом, нефтедобыча Кувейта в июне будет составлять 2,09 млн баррелей в сутки, а квота по сокращению достигнет 721 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, рассказал кувейтский министр нефти Халед аль-Фадель. Он также отметил, что его страна поддерживает усилия Саудовской Аравии по стабилизации рынка нефти, передает агентство KUNA.

Что касается ОАЭ, то они также сокращают добычу, чтобы поддержать Саудовскую Аравию. По данным министерства энергетики страны, в апреле их нефтедобыча превышала 4 млн баррелей в сутки, однако в июле ОАЭ дополнительно сократят добычу еще на 100 баррелей в сутки.

Ранее о дополнительном сокращении добычи заявили в Минэнерго Саудовской Аравии. Ведомство приказало госкомпании Saudi Aramco снизить производство в июне на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к уже существующей в рамках соглашения ОПЕК+ квоте.