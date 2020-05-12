Взрывное устройство сработало у входа в больницу в столице Афганистана

Коронавирусная инфекция COVID-19 часто требует госпитализации пациентов, что привлекает внимание террористов. В столице Афганистана неизвестные подорвали взрывное устройство у входа в больницу.

Боевики ворвались в здание больницы в столице Афганистана Кабуле. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сюжет телеканала 1TV, сначала террорист-смертник подорвал себя у входа в здание, после чего боевики вошли в больницу. В здании происходит стрельба, а террористы используют ручные гранаты. Известно, что часть персонала и пациентов успели покинуть больницу сразу после взрыва.