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9:40   12 Мая 2020
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Взрывное устройство сработало у входа в больницу в столице Афганистана

Взрывное устройство сработало у входа в больницу в столице Афганистана

Коронавирусная инфекция COVID-19 часто требует госпитализации пациентов, что привлекает внимание террористов. В столице Афганистана неизвестные подорвали взрывное устройство у входа в больницу.

Боевики ворвались в здание больницы в столице Афганистана Кабуле. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сюжет телеканала 1TV, сначала террорист-смертник подорвал себя у входа в здание, после чего боевики вошли в больницу. В здании происходит стрельба, а террористы используют ручные гранаты. Известно, что часть персонала и пациентов успели покинуть больницу сразу после взрыва.

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Автор: Илья Романович
#кабул #афганистан #террористы #COVID-19

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