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9:26   12 Мая 2020
Политика

Результаты голосования за премию Немцова отменены из-за накрутки голосов

Результаты голосования за премию Немцова отменены из-за накрутки голосов

Фонд имени Бориса Немцова отменил результаты голосования за премию, которое шло на сайте "Новой газеты". Организаторы признали, что голосование носило "манипулятивный характер".

По мнению фонда, ущерб был нанесен тем номинантам, которые поспособствовали накрутке голосов. Теперь победителя будут выбирать члены совета фонда и учредители премии. Позиция озвучена по результатам технического отчета о ходе голосования.

Накануне ФАН писал, что любой пользователь интернета мог накрутить голоса за любого номинанта, чем и воспользовалась "Новая газета". Издание приписало 42% голосов своей сотруднице Виктории Ивлевой. Сама Ивлева в голосовании участвовала в роли фотографа и активистки, о связях с "Новой" там не упоминалось. Второе место заняла еще одна малоизвестная личность — Зарифа Саутиева.

Кроме того, ФАН выяснил, что во время голосования сайт "Новой газеты" мог собирать данные пользователей в интересах Агентства национальной безопасности США.

Ранее главный редактор портала Politrussia.com Руслан Осташко в интервью "ПолитЭксперту" заявил, что западные спецслужбы собирают данные российских пользователей, лояльных к "либеральным" ценностям, через сайт "Новой газеты".

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Автор: Кристина Мокроусова
#фан #новая газета

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