Норвежцы не хотят ссориться с Россией из-за "американского" радара

Жители норвежского Варде встревожены грядущей модернизацией радара системы "Глобус" американским оборудованием. Они не хотят из-за этого ссориться с Россией.

Норвежцы указали на то, что обновленный радар будет располагаться в 28 км от границы с Россией. Возможная реакция Москвы на это их пугает. Информацией об этом поделилось издание NRK.

Один из местных жителей заявил, что развертывание "американского" радара незаконно. Он считает, что работа системы негативно отразиться на здоровье более двух тысяч человек. Другой норвежец указал на то, что установка радара является провокацией против соседней России.

Обеспокоенность жителей подтвердил мэр Варде Орджан Йенсен. Он назвал радарную систему "занозой в глазах России".