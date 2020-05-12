Погребинский: Зеленский в роли президента проявил себя "слабаком"

Украинский политолог раскритиковал Владимира Зеленского за неспособность принимать собственные решения. Свое мнение он высказал в эфире интернет-канала Topinform.

Михаил Погребинский убежден, что президент Украины находится под влиянием западных союзников и международных фондов. По его мнению, за спиной "слабака" Владимира Зеленского стоит "колониальная администрация".

"Слабак в роли президента. За его спиной принимают решения, назначают людей – он не может уволить", — передают слова эксперта РИА Новости.

Ранее стало известно, что на роль главы исполнительного комитета реформ Украины назначили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. С таким поручением выступил Зеленский. Политолог Олег Соскин предположил, что Саакашвили в итоге может возглавить правительство страны.