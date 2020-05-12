Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Норвежцы не хотят ссориться с Россией из-за "американского" радара

Норвежцы не хотят ссориться с Россией из-за "американского" радара

 Глава Приморья продлил режим самоизоляции из-за коронавируса до 1 июня

Глава Приморья продлил режим самоизоляции из-за коронавируса до 1 июня
Погребинский: Зеленский в роли президента проявил себя "слабаком"

Погребинский: Зеленский в роли президента проявил себя "слабаком"

 Депутат Рады Рабинович назвал МИД Украины рассадником шизофрении

Депутат Рады Рабинович назвал МИД Украины рассадником шизофрении
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
Норвежцы не хотят ссориться с Россией из-за "американского" радара

Норвежцы не хотят ссориться с Россией из-за "американского" радара

 Глава Приморья продлил режим самоизоляции из-за коронавируса до 1 июня

Глава Приморья продлил режим самоизоляции из-за коронавируса до 1 июня
Погребинский: Зеленский в роли президента проявил себя "слабаком"

Погребинский: Зеленский в роли президента проявил себя "слабаком"

 Депутат Рады Рабинович назвал МИД Украины рассадником шизофрении

Депутат Рады Рабинович назвал МИД Украины рассадником шизофрении
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
7:40   12 Мая 2020
Политика

Погребинский: Зеленский в роли президента проявил себя "слабаком"

Погребинский: Зеленский в роли президента проявил себя "слабаком"

Украинский политолог раскритиковал Владимира Зеленского за неспособность принимать собственные решения. Свое мнение он высказал в эфире интернет-канала Topinform.

Михаил Погребинский убежден, что президент Украины находится под влиянием западных союзников и международных фондов. По его мнению, за спиной "слабака" Владимира Зеленского стоит "колониальная администрация".

"Слабак в роли президента. За его спиной принимают решения, назначают людей – он не может уволить", — передают слова эксперта РИА Новости

Ранее стало известно, что на роль главы исполнительного комитета реформ Украины назначили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. С таким поручением выступил Зеленский. Политолог Олег Соскин предположил, что Саакашвили в итоге может возглавить правительство страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #украина #политика #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...