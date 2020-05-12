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7:02   12 Мая 2020
Политика

Депутат Рады Рабинович назвал МИД Украины рассадником шизофрении

Депутат Рады Рабинович назвал МИД Украины рассадником шизофрении

Украинский МИД сделал ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, показав свою "шизофрению". Об этом заявил представитель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Вадим Рабинович.

МИД Украины находится в распоряжении президента, напомнил нардеп. По его словам, по "странному стечению обстоятельств" ведомство всегда является "абсолютным рассадником шизофрении".

Заявление украинского внешнеполитического ведомства по трагедии 2 мая в Одессе является пределом "полуфашистской тупости", наглости и ненависти к людям, отметил Рабинович. По его словам, президенту предстоит выбирать, с кем он: с народом или с Министерством иностранных дел.

Парламентарий посетовал, что на Украине президенты и политические партии зачастую декларируют на выборах одно, однако после выборов уже начинают говорить, что этого не было.

МИД Украины по случаю годовщины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года заявил, что РФ является единственной стороной, которая якобы не заинтересована в установлении объективной картины произошедшего.

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Автор: Ирина Большунова
#мид украины #рабинович

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