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6:18   12 Мая 2020
Политика

Ветеран из США призвал помнить о роли СССР во Второй мировой войне

Ветеран из США призвал помнить о роли СССР во Второй мировой войне

Британия была в проигрышной позиции на западном фронте до победы СССР под Сталинградом. Об этом заявил Фрэнк Кон.

Как передают РИА Новости, Белый дом умалчивает об участии СССР в войне против нацизма, упоминая в соцсетях Вторую мировую.

Американский ветеран Фрэнк Кон назвал это грубой ошибкой и призвал не переписывать историю. По его мнению, если речь идет о Великобритании, то нужно сказать и о вкладе России. Он напомнил, что западный фронт, где стояла Британия, находился в безысходном положении до того, как СССР одержал победу под Сталинградом. 

"Это была грубая ошибка, которую нужно исправить, и требовать ее исправления должны соответствующие власти. Историю нельзя так переписывать", - сказал Кон.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #политика

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