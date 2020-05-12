Ветеран из США призвал помнить о роли СССР во Второй мировой войне

Британия была в проигрышной позиции на западном фронте до победы СССР под Сталинградом. Об этом заявил Фрэнк Кон.

Как передают РИА Новости, Белый дом умалчивает об участии СССР в войне против нацизма, упоминая в соцсетях Вторую мировую.

Американский ветеран Фрэнк Кон назвал это грубой ошибкой и призвал не переписывать историю. По его мнению, если речь идет о Великобритании, то нужно сказать и о вкладе России. Он напомнил, что западный фронт, где стояла Британия, находился в безысходном положении до того, как СССР одержал победу под Сталинградом.