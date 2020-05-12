Глава Приморья продлил режим самоизоляции из-за коронавируса до 1 июня

Ослабление ограничительных мер в регионе рано вводить из-за высокого прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Приморья Олег Кожемяко.

Кожемяко сообщил, что эпидемиологическая ситуация в крае остается трудной, поэтому рано говорить о послаблении. По его словам, первоосновной задачей является снизить темп заболеваемости. Он отметил, что ослабления обязательно будут происходить. Об этом пишет РИА Новости.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Деткова сообщила, что в регионе недельный прирост выявленных случаев коронавируса составил 56 процентов, а среднесуточный - восемь процентов. Она отметила, что продление ограничительны мер является целенаправленной и необходимой мерой.