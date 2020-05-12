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5:16   12 Мая 2020
Политика

Трамп взбесился, отвечая на вопрос о высокой смертности в США из-за COVID-19

Трамп взбесился, отвечая на вопрос о высокой смертности в США из-за COVID-19

Американский лидер Дональд Трамп демонстративно покинул брифинг, посвященный проблеме коронавируса. Журналисты пытались узнать, с чем связана высокая смертность среди выявленных случаев COVID-19 в США.

Дональд Трамп в ходе пресс-конференции пытался убедить журналистов в том, что США занимают лидирующую позицию среди стран по наибольшему числу тестов на коронавирус. Журналисты в свою очередь проявили настойчивость и задались вопросом, если же в стране продолжают тестирование, то почему американцы продолжают умирать. 

Президент США назвал такие вопросы "гадкими" и рекомендовал задать этот вопрос Китаю. 

"Спрашивайте не меня, а Китай", — заявил он. 

Сразу после этого президент прекратил пресс-конференцию. За последние сутки в США погибли 381 человек с коронавирусом. Число летальных исходов в США достигло 81 795 человека. Общее число выявленных случаев с коронавирусом насчитывает 1 385 834 американцев. 

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Автор: Яна Либерман
#сша #политика #трамп

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