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4:35   12 Мая 2020
Политика

Трамп не смог объяснить журналистам, в каком преступлении он обвиняет Обаму

Трамп не смог объяснить журналистам, в каком преступлении он обвиняет Обаму

Американский президент Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в "крупнейшем политическом преступлении". Объяснить журналистам, в чем именно провинился экс-глава Белого дома, он не смог.

Трамп указал на то, что "Обамагейт" продолжается давно, начавшись еще до его президентства. Он отметил, что происходило нечто ужасное, что никогда больше не должно повториться на территории Соединенных Штатов Америки. Журналисты поинтересовались, в чем заключается преступление Барака Обамы. Дональд Трамп в ответ на это посоветовал им просто читать газеты.

"Вы сами знаете, в чем заключается преступление. Преступление весьма очевидно всем", - подчеркнул нынешний американский лидер.

Трамп 10 мая разместил на своей странице в социальной сети Twitter сообщения сторонников, критикующих Обаму. Один из постов содержал фразу о том, что Барака Обама является первым экс-главой Белого дома, выступившим против своего преемника.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #обама #трамп

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