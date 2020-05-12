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4:01   12 Мая 2020
Общество

Первый российско-китайский мост начнет работать после снятия режима самоизоляции

Первый российско-китайский мост начнет работать после снятия режима самоизоляции

Первый мост между Россией и Китаем, построенный через реку Амур, начнут использовать после снятия введенных из-за пандемии нового коронавируса ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Согласно данным ведомства, министерство строительства РФ выдало разрешение на ввод моста в эксплуатацию. В ведомстве отмечают, что если бы не период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса и закрытие государственных границ, то мостовой переход стал бы работать уже после выдачи разрешения.

Строительство первого трансграничного моста в районе Благовещенска велось почти четыре года. Деньги в размере 18,8 млрд рублей выдала китайская сторона.

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Автор: Василий Пименов
#благовещенск #амурская область

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