Посольство РФ в Праге сообщило об угрозах российскому дипломату в Чехии

Российский дипломат в Праге получил угрозы из-за травли со стороны чешских СМИ. Об этом сообщает посольство РФ на своей странице в Facebook.

Диппредставительство РФ обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все необходимые меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника. Подчеркивается, что посольство было вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением дипломату полицейской охраны.

Пражское сетевое издание Seznam утверждает, что из-за этого мужчины под охраной находятся три пражских политика, связанные с переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, установкой памятника власовцам и сносом монумента, посвященного советскому маршалу Ивану Коневу.