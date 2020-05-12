Боевики "Джебхат ан-Нусры" совершили обстрелы поселений в трех провинциях Сирии

Террористы запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра" обстреляли поселения в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия. Об этом заявил руководитель российского ЦПВС Олег Журавлев на брифинге.

За минувший день протурецкие группировки не совершали вооруженных нападений на территории Идлибской зоны деэскалации. С 6 марта 2020 года в Идлибе и его окрестностях введен режим прекращения огня, который был принят после переговоров президента России Владимира Путина и турецкого главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве.

Патрулирование военных из России и Турции продолжается в провинции Хасаке. Также российская военная полиция продолжила реализацию маршрутов в сирийских провинциях Алеппо и Хасака в рамках соблюдения соглашений, принятых в российско-турецком Меморандуме о взаимопонимании.