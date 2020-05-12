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 Трамп признался в отсутствии интереса к пересмотру торговой сделки с Китаем из-за COVID-19

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2:06   12 Мая 2020
Экономика

Трамп признался в отсутствии интереса к пересмотру торговой сделки с Китаем из-за COVID-19

Трамп признался в отсутствии интереса к пересмотру торговой сделки с Китаем из-за COVID-19

США не станут пересматривать условия торговой сделки с Китаем из-за пандемии коронавируса. Американский президент Дональд Трамп признался, что ему это не интересно.

Глава Белого дома прокомментировал сведения о том, что Пекин попросил Вашингтон пересмотреть условия сделки из-за последствий COVID-19. Он считает, что Китай хочет изменить торговое соглашение, чтобы сделать его более выгодным для себя. Президент отметил, что его это не интересует. Информацией об этом поделился ТАСС.

Трамп подчеркнул, что недоволен действиями КНР. Китайские власти, по его словам, должны были остановить коронавирус "в зародыше".

Подписание соглашения между Вашингтоном и Пекином состоялось 15 января текущего года. Китай согласился увеличить закупки не только сельскохозяйственной продукции, но и других товаров у США.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #китай #трамп #пандемия #торговая сделка

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