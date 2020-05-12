Страны ЕС и Северной Африки потребовали от Турции прекратить вмешательство в дела Ливии

Власти Греции, Франции, ОАЭ, Кипра и Египта призвали Турцию прекратить помогать так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил арабоязычный ливийский телеканал 218 TV.

Пятерка стран обратила внимание на то, что пособничество Анкары лишь провоцирует эскалацию ситуации в Ливии и подрывает инициативы международного сообщества по мирному урегулированию ливийского кризиса, принятые по итогам берлинской конференции в январе.

Они также отметили, что угрозу безопасности странам Северной Африки представляет контрабанда вооружения для боевиков террористических группировок ПНС, осуществляемая Турцией вопреки запрету ООН на поставки оружия в Ливию, принятому в 2011 году. Также страны Европы и Северной Африки указали на нарушение турецкими властями международного права соглашением по переделу морского шельфа, которое было подписано президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главарем ПНС Файезом Сарраджем.

ФАН пишет, что "пятерка" обратилась к Турции с призывом уважать суверенитет Ливии и прекратить вмешательство в ее внутренние дела. Франция, Греция, ОАЭ, Египет и Кипр отметили важность мирного политического процесса, направленного на урегулирование внутриливийского кризиса, который должен реализовываться под эгидой ООН.