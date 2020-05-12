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1:09   12 Мая 2020
Политика

Военная база Турции в аэропорту "Митига" несет угрозу для мирного населения Ливии

Военная база Турции в аэропорту "Митига" несет угрозу для мирного населения Ливии

Ливийская национальная армия наносит удары по аэропорту "Митига" в Триполи, поскольку он является воздушной базой Турции, представляющей угрозу мирным жителям и армии. Об этом сообщил в интервью арабскому ИА "Спутник" спикер ЛНА Ахмад Мисмари.

ЛНА не наносит удары по жилым кварталам и соблюдает правила ведения боевых действий, сообщил Мисмари. Он отметил, что на авиабазе "Митига" находятся ВВС Турции и турецкая артиллерия. Оттуда также ежедневно взлетают десятки БПЛА. Генерал-майор напомнил, что аэропорт принимает гражданские и военные самолеты с оружием, техникой и наемниками.

Мисмари заявил, что армия Халифы Хафтара нанесла несколько ударов по базе в связи с тем, что "Митига" превратилась в угрозу не только для военнослужащих ЛНА, но и для мирных жителей Триполи, поскольку оттуда ведется огонь по жилым районам.

Комментируя заявление ООН с осуждением бомбардировки аэропорта, Мисмари выразил сожаление о проигнорированных всемирной организацией серьезных нарушениях в отношении триполитанцев и жителей Западного региона Ливии, а также об игнорировании оружейного эмбарго Турцией.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #ливия #митига

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