Правительство РФ установило дополнительные выплаты семьям с детьми

Российское правительство утвердило дополнительные детские выплаты, о которых в понедельник в телеообращении к нации заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка уже с 1 июня. Данные правила утверждены правительством РФ.

Чтобы получить выплату, достаточно подать заявление: через портал госуслуг и в личном кабинете на сайте ПФР, или же лично обратившись в территориальное отделение по месту жительства, фактического проживания и пребывания. Рассмотрение заявки будет занимать не более пяти дней, на осуществление выплаты — не более трех. За назначением выплаты можно обратиться до 1 октября.

Правительство отмечает, что имеющие детей в возрасте до трех лет смогут воспользоваться еще одной мерой поддержки. Так, для них предусмотрена выплата в размере пять тысяч рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Для ее получения достаточно обратиться в Пенсионный фонд России.