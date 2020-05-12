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0:05   12 Мая 2020
Политика

"Новая газета" тащит своих в победители премии Немцова с помощью накрутки голосов

"Новая газета" тащит своих в победители премии Немцова с помощью накрутки голосов

Голосование за финалистов ежегодной Премии Бориса Немцова завершилось на сайте "Новой газеты". "Выборы" участников сопровождались скандалами из-за накрутки голосов, а результат лишь подтвердил грязные методы работы издания.

Победителем голосования стала Виктория Ивлева, которая была представлена в качестве активистки, фотографа и организатора помощи украинским пленным, но не отмечено, что она является журналистом "Новой газеты". Ивлева более известна в России как фотограф. Зарифа Саутиева, занявшая второе место в голосовании мало известна российским читателям. Она была одним из провокаторов во время митингов в Магае, которые переросли в массовые беспорядки. Об этом пишет ФАН.

Массовые накрутки голосов помогли активисткам занять первое и второе место. Так называемые борцы за демократические ценности никак не отреагировали на факт накручивания голосов. Это молчание доказывает, что результаты заранее уже были определены, а победа сотрудницы "Новой" лишь подтверждает искусственность голосования.

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Автор: Яна Либерман
#немцов #голосование #новая газета

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