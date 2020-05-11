Климкина в Крыму назвали "кассандрой" из-за его несбывшихся пророчеств о полуострове

Бывший глава МИД Украины Павел Крымкин снова "сел в лужу" со своими прогнозами относительно "возвращения" полуострова. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма Александр Молохов.

Климкин ранее рассказал украинским журналистам, что Киев сможет "забрать" Крым, если будет продолжено санкционное давление на Москву, а жители полуострова выразят желание вернуться в состав Украины. Молохов считает одновременное совпадение этих двух условий нереальным. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

""Кассандра Климкина" опять села в лужу", - заявил Молохов.

Глава рабочей группы убежден, что Крым никогда не станет тяжелой ношей для России. Он посоветовал украинским политикам не надеяться на это.