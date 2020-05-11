Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Общее число погибших с коронавирусом пациентов в Москве увеличилось на 55 — оперштаб

Общее число погибших с коронавирусом пациентов в Москве увеличилось на 55 — оперштаб

 Исполнительный директор АТОР Ломидзе не решилась прогнозировать начало турсезона в России

Исполнительный директор АТОР Ломидзе не решилась прогнозировать начало турсезона в России
Климкина в Крыму назвали "кассандрой" из-за его несбывшихся пророчеств о полуострове

Климкина в Крыму назвали "кассандрой" из-за его несбывшихся пророчеств о полуострове

 Депутат Госдумы Наталья Поклонская впервые побеседовала с журналистом Гордоном из Украины

Депутат Госдумы Наталья Поклонская впервые побеседовала с журналистом Гордоном из Украины
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
Общее число погибших с коронавирусом пациентов в Москве увеличилось на 55 — оперштаб

Общее число погибших с коронавирусом пациентов в Москве увеличилось на 55 — оперштаб

 Исполнительный директор АТОР Ломидзе не решилась прогнозировать начало турсезона в России

Исполнительный директор АТОР Ломидзе не решилась прогнозировать начало турсезона в России
Климкина в Крыму назвали "кассандрой" из-за его несбывшихся пророчеств о полуострове

Климкина в Крыму назвали "кассандрой" из-за его несбывшихся пророчеств о полуострове

 Депутат Госдумы Наталья Поклонская впервые побеседовала с журналистом Гордоном из Украины

Депутат Госдумы Наталья Поклонская впервые побеседовала с журналистом Гордоном из Украины
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
23:29   11 Мая 2020
Политика

Климкина в Крыму назвали "кассандрой" из-за его несбывшихся пророчеств о полуострове

Климкина в Крыму назвали "кассандрой" из-за его несбывшихся пророчеств о полуострове

Бывший глава МИД Украины Павел Крымкин снова "сел в лужу" со своими прогнозами относительно "возвращения" полуострова. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма Александр Молохов.

Климкин ранее рассказал украинским журналистам, что Киев сможет "забрать" Крым, если будет продолжено санкционное давление на Москву, а жители полуострова выразят желание вернуться в состав Украины. Молохов считает одновременное совпадение этих двух условий нереальным. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

""Кассандра Климкина" опять села в лужу", - заявил Молохов.

Глава рабочей группы убежден, что Крым никогда не станет тяжелой ношей для России. Он посоветовал украинским политикам не надеяться на это.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#украина #крым #климкин #молохов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...