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22:29   11 Мая 2020
Общество

Общее число погибших с коронавирусом пациентов в Москве увеличилось на 55 — оперштаб

Общее число погибших с коронавирусом пациентов в Москве увеличилось на 55 — оперштаб

Всего за сутки в Москве скончались 55 пациентов с новым коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы.

Согласно официальным данным российского оперштаба, общее число выявленных случаев в стране составляет 221 344. Выздоровел 39 801 человек, скончались 2009.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник обратился к россиянам. Он объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней из-за COVID-19.

За прошедшие майские дни за нарушение режима самоизоляции в столице задержали 1,2 тысяч человек.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #коронавирус

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