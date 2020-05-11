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21:47   11 Мая 2020
Общество

Губернатор Подмосковья сообщил о продлении ограничений из-за COVID-19 на неделю

Губернатор Подмосковья сообщил о продлении ограничений из-за COVID-19 на неделю

Ограничения по работе предприятий в Московской обалсти продлены до следующего понедельника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Специалисты, эксперты и Минздрав Московской области на основании своего профессионального мнения и той огромной нагрузки, что испытывает система здравоохранения, предупреждают не спешит с отменой ограничений из-за коронавируса. Они призывают взвесить все за и против, сообщил губернатор.

Воробьев на своей странице в Instagram написал, что правительство распорядилось взять паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику развития заболеваемости COVID-19 и тщательнее подготовиться к открытию предприятий. Это касается внедрения санитарных стандартов, обеспечения масками и другими средствами защиты.

Президент объявил завершение периода нерабочих дней в России с 12 мая, напомнил Воробьев. Таким образом, страна подошла к следующему этапу — постепенному смягчению режима ограничений. 

"Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника", — заявил губернатор Московской области.

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Автор: Юлия Яковлева
#воробьев #московская область #коронавирус

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