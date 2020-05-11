Депутат Госдумы Наталья Поклонская впервые побеседовала с журналистом Гордоном из Украины

Интервью российского политика Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону прошло в онлайн-режиме. Видеозапись появится на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Пребывающая в Симферополе бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, ныне депутат Госдумы РФ от крымского региона, в беседе с корреспондентом Дмитрием Гордоном из Киева подняла вопрос относительно Украины, России и Крыма. Об этом передают РИА Новости.

Это первый диалог с представителем сферы журналистики из Украины, подчеркнула Поклонская. Российский журналист Владимир Познер ранее объяснил Гордону причину возвращения Крыма в состав РФ.