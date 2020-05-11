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21:05   11 Мая 2020
Экономика

Самозанятым вернут более миллиарда уплаченных в 2019 году налогов

Самозанятым вернут более миллиарда уплаченных в 2019 году налогов

Самозанятые в России получат возможность вернуть налоги на доход, которые они уплатили в 2019 году, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Пандемия коронавируса нанесла значительный урон экономической отрасли РФ. Закрытие государственных границ, приостановка работы предприятий, введение ограничений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, стали причиной возникновения проблем материального характера у российских предпринимателей.

Новый пакет мер по оказанию помощи бизнесу, пострадавшему от коронавируса, включит поддержку самозанятых граждан РФ. Им вернут налоги на доходы за прошедший год. 

Власти РФ уже разработали льготы по кредитованию и налогообложению для представителей малого и среднего бизнеса. Новые шаги в данном направлении расширят принятые ранее меры и помогут предпринимателям преодолеть кризис.

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Автор: Юлия Яковлева
#совфед #господдержка #самозанятые

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