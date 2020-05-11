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20:58   11 Мая 2020
Общество

Меры ограничения из-за COVID-19 продлены до 31 мая в Петербурге

Меры ограничения из-за COVID-19 продлены до 31 мая в Петербурге

Совещание на тему эпидемиологической ситуации, поддержки россиян и экономики в период COVID-19 провел президент РФ Владимир Путин. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял в нем участие, сообщив, что в городе меры ограничения продлены до 31 мая.

Несмотря на заявление президента РФ об отмене нерабочих дней, в Северной столице продлевается действие всех введенных ограничений до конца мая. Причиной стала нестабильность санитарно-эпидемиологической ситуации в городе, отметил Беглов.

Ряд предприятий могут вернуться к работе при условии соблюдения всех предписанных мер. Представителям организаций необходимо зарегистрироваться на портале Центра развития и поддержки бизнеса.

С 12 мая в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье вводится масочный режим. Граждане должны носить средства защиты на улице, в общественных местах и транспорте. Информацию об обстановке в стране в период пандемии можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #беглов #коронавирус

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