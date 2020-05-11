Историк Миллер заявил, что Европа сознательно принижает вклад СССР в победу

Европа принижает вклад СССР в победу и делает это сознательно, заявил глава Центра изучения культурной памяти и символической политики в Европейском университете Санкт-Петербурга Алексей Миллер.

По словам историка, Европа не признает вклад Красной армии в победу, так как следует линии, заданной Польшей и Прибалтикой. Эти страны портят отношения России с ЕС.

"Мы видим организованное стремление в Европе принизить вклад России в победу. Это не невежество, а осознанная политика", — отметил Миллер в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.

Историк отметил, что сейчас Запад считает СССР таким же врагом и злом, как нацистов.

Ранее Пентагон выпустил краткую историю победы над фашистами в Германии и приписал заслуги союзникам.