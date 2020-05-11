США разворовывают ресурсы Сирии, прикрываясь борьбой с терроризмом

США, прикрываясь борьбой с терроризмом в Сирии, взяли под контроль крупнейшие месторождения нефти и нагло разворовывают природные ресурсы ближневосточного государства. Чтобы не потерять доход от ворованной нефти, США всячески "подогревают" конфликт.

Россия помогла войскам президента САР Башара Асада разгромить боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Однако Сирия оказалась разделена на две части по разным берегам Евфрата.

Поддерживаемые США курдские "Сирийские демократические силы" захватили крупнейшие месторождения нефти, пишет Федеральное агентство новостей.

Колонны американских бензовозов вывозят сирийскую нефть за границу по тем же маршрутам, которыми ее вывозили боевики запрещенного в РФ "Исламского государства". Средства от реализации ресурсов американцы присваивают себе, отдавая малую часть курдским радикалам, которые помогают обворовывать сирийский народ.

Как отметил руководитель АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив", политолог Дмитрий Захаров в беседе с ФАН, международное сообщество должно дать объективную оценку действиям американцев, нарушающих нормы международного права. Незаконный вывоз нефти из Сирии следует поставить на международный контроль и заставить США ответить за оккупацию и разграбление сирийских земель.

"США за всю свою историю никогда не несут ответа за собственные действия. Для них нормально зарабатывать на войне и захвате чужих ресурсов, тем самым обогащаясь. Международное право они игнорируют также не первый год", — подчеркнул Захаров.

Эксперт отметил, что США оказывали поддержку террористам в Сирии, которые помогали американцам вывозить нефть за границу. О том, что Штаты и так называемая "умеренная оппозиция", а также курдские вооруженные банды поддерживают террористов, знает весь мир. США предоставляют боевикам оружие, снабжают их информацией для действий на захваченной территории Сирии.