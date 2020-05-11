Голикова заявила, что россиянам придется жить с коронавирусом

России и россиянам придется жить с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

По словам Голиковой, сейчас показатели проведенных исследователей крайне высоки, проведено 5,6 миллиона тестов, 66 регионов страны имеют высокие цифры по тестированию. На стадии предстоящего ослабления ограничений важно не снижать темпа и не прекращать проводить анализы, заявила Голикова. Как отметила вице-премьер, количество проводимых тестов нужно увеличивать, так как россиянам предстоит организовать свою жизнь и быт в новом формате, поэтому важно, чтобы люди были застрахованы и имели возможность сдать анализы.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации заявил, что с 12 мая в стране завершается единый период нерабочих дней. Сейчас региональные власти будут ослаблять ограничительные меры, но делать это нужно постепенно. Сразу после выступления Путина в Башкирии и Мурманской области объявили о снятии ряда ограничений.