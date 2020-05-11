Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Обращение Путина 11 мая. Главное

Обращение Путина 11 мая. Главное

 Туристы смогут посетить российские курорты в случае снижения роста новых случаев COVID-19

Туристы смогут посетить российские курорты в случае снижения роста новых случаев COVID-19
Историк Миллер заявил, что Европа сознательно принижает вклад СССР в победу

Историк Миллер заявил, что Европа сознательно принижает вклад СССР в победу

 Голикова заявила, что россиянам придется жить с коронавирусом

Голикова заявила, что россиянам придется жить с коронавирусом
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
Обращение Путина 11 мая. Главное

Обращение Путина 11 мая. Главное

 Туристы смогут посетить российские курорты в случае снижения роста новых случаев COVID-19

Туристы смогут посетить российские курорты в случае снижения роста новых случаев COVID-19
Историк Миллер заявил, что Европа сознательно принижает вклад СССР в победу

Историк Миллер заявил, что Европа сознательно принижает вклад СССР в победу

 Голикова заявила, что россиянам придется жить с коронавирусом

Голикова заявила, что россиянам придется жить с коронавирусом
Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Александр Рар объяснил страх «дряхлой» Европы перед Китаем

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР

Политолог рассказал, почему США демонстративно забывают про победу СССР
20:28   11 Мая 2020
Политика

Голикова заявила, что россиянам придется жить с коронавирусом

Голикова заявила, что россиянам придется жить с коронавирусом

России и россиянам придется жить с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

По словам Голиковой, сейчас показатели проведенных исследователей крайне высоки, проведено 5,6 миллиона тестов, 66 регионов страны имеют высокие цифры по тестированию. На стадии предстоящего ослабления ограничений важно не снижать темпа и не прекращать проводить анализы, заявила Голикова. Как отметила вице-премьер, количество проводимых тестов нужно увеличивать, так как россиянам предстоит организовать свою жизнь и быт в новом формате, поэтому важно, чтобы люди были застрахованы и имели возможность сдать анализы.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации заявил, что с 12 мая в стране завершается единый период нерабочих дней. Сейчас региональные власти будут ослаблять ограничительные меры, но делать это нужно постепенно. Сразу после выступления Путина в Башкирии и Мурманской области объявили о снятии ряда ограничений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #голикова #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...