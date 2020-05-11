Котировки нефти падают из-за угрозы новой волны COVID-19 в Китае

Признаки ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае, которые могут свидетельствовать о начале второй волны распространения коронавируса, негативно влияют на рынок нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на марку Brent упала на 2,39% — до 30,23 доллара за баррель, а фьючерсы на смесь WTI с поставкой в июне снизились на 1,9% — до 24,27 доллара. Еще одним фактором, волнующим трейдеров, является то, что запасы нефти в мире по-прежнему остаются очень высокими, тогда как спрос на нее растет очень медленно.

Пандемия COVID-19 в марте уже спровоцировала рекордный обвал нефтяных котировок на фоне введения ограничительных мер, в том числе в отношении всего транспорта. В Ухане (административный центр провинции Хубэй), откуда началось глобальное распространение инфекции, впервые с 3 апреля начали выявлять новые случаи. Всего в Хубэе на карантине под наблюдением врачей находятся 615 человек, не имеющих симптомов. Китайские власти обещают сохранить жесткие меры контроля для обеспечения всеобщей безопасности.