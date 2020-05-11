Исполнительный директор АТОР Ломидзе не решилась прогнозировать начало турсезона в России
Туристы смогут посетить российские курорты уже этим летом, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия-24». Это произойдет, если россияне продолжат добросовестно соблюдать меры по нераспространению коронавируса, и болезнь удастся купировать.
«Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность — это самое главное», — заявил чиновник.
Слова Чернышенко вселяют оптимизм, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Но прогнозировать старт сезона в беседе с корреспондентом «Политики сегодня» не решилась:
«В заявлении правительства слишком много оговорок. "Если распространение болезни будет купировано", "если не будет увеличиваться количество заболевших". И вот это вот "если" позволяет сделать вывод что да, сезон состоится, но мы все таки не понимаем когда. Потому что ответов на эти "если" — нету.», — объяснила Ломидзе.
Исполнительного директора АТОР радует понимание правительства, что россиянам нужен отдых, а курортам — туристы. Открытие сезона позволит снизить негативные последствия для экономики.
«В целом, это уже позитивный сигнал. Звучали совсем грустные версии, что до конца августа и даже сентября никуда нельзя будет поехать. Люди реально возмущались», — заключила собеседница.