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19:42   11 Мая 2020
Политика

Посольство США в РФ попыталось оправдаться за слова Белого дома насчет победы над нацизмом

Посольство США в РФ попыталось оправдаться за слова Белого дома насчет победы над нацизмом

Правительство США попыталось оправдаться за поздравление с 75-й годовщиной Победы, в котором не упоминался СССР.

Посольство США в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном заявлении на страницах Белого дома в соцсетях Вашингтон не упомянул Советский Союз. Белый дом рассказал лишь о победе Соединенных Штатов и Великобритании во Второй мировой войне.

Диппредставительство США в Москве сообщило, что в прошлых публикациях было совместное заявление президентов России и США по случаю годовщины исторической встречи советских солдат в 1945 году на Эльбе.

Также обратили внимание на слова посла США в России Джона Салливана, который заявил, что гордится тем, что американские граждане поддерживали народы СССР в  противостоянии общему врагу, сообщает "Интерфакс".

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #ссср #салливан

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