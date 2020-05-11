Посольство США в РФ попыталось оправдаться за слова Белого дома насчет победы над нацизмом

Правительство США попыталось оправдаться за поздравление с 75-й годовщиной Победы, в котором не упоминался СССР.

Посольство США в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном заявлении на страницах Белого дома в соцсетях Вашингтон не упомянул Советский Союз. Белый дом рассказал лишь о победе Соединенных Штатов и Великобритании во Второй мировой войне.

Диппредставительство США в Москве сообщило, что в прошлых публикациях было совместное заявление президентов России и США по случаю годовщины исторической встречи советских солдат в 1945 году на Эльбе.

Также обратили внимание на слова посла США в России Джона Салливана, который заявил, что гордится тем, что американские граждане поддерживали народы СССР в противостоянии общему врагу, сообщает "Интерфакс".