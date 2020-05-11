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19:35   11 Мая 2020
Экономика

Киргизия попросила РФ пересмотреть размер стоимости газа

Киргизия попросила РФ пересмотреть размер стоимости газа

Правительство Киргизии обратилось к России с просьбой о снижении цен на природный газ, заявил вице-премьер республики Эркина Асрандиев после встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком, которая состоялась в онлайн-формате.

Пандемия коронавируса сильно сказалась на экономической отрасли Киргизии. Ограничительные меры, принятые для борьбы с коронавирусной инфекцией, привели к снижению деловой активности и обесцениванию национальной валюты, на фоне чего уменьшилась покупательная способность населения.

В связи с этим власти Киргизии вынуждены просить РФ о возможности снижения стоимости природного ресурса, которая сейчас составляет 150 долларов за 1 тысячу кубических метров, согласно заключенному "Газпром экспорт" и "Газпром Кыргызстан" контракту. Российская сторона обещала рассмотреть просьбу киргизского правительства.

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Автор: Илья Романович
#киргизия #газ #газпром

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