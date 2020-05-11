Туристы смогут посетить российские курорты в случае снижения роста новых случаев COVID-19

Российские курорты смогут принять туристов уже летом этого года, если граждане продолжат соблюдать режим самоизоляции, заявил депутат Госдумы Дмитрий Чернышенко в эфире передачи на телеканале "Россия-24".

Снижение количества новых случаев заболевания новым типом пневмонии в РФ позволит российским курортам открыть туристический сезон уже этим летом, уточнил Чернышенко. По его словам, регионы скоро начнут постепенно выходить из режима самоизоляции, если россияне продолжат добросовестно соблюдать меры по нераспространению COVID-19.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил сомнение, что регион проведет туристический сезон в этом году. По его словам, нелегальные мини-отели на полуострове принимают туристов, что может вызвать новую волну коронавируса в регионе. Следить за актуальной информацией о течении пандемии в РФ можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.